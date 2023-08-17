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Мэрия Тбилиси планирует потратить на празднование «Тбилисоба» 3 140 175 лари
17.08.2023 14:56
В 2023 году Мэрия Тбилиси планирует потратить 3 140 175 лари на мероприятия по празднованию «Тбилисоба» (День города). Об этом свидетельствует официальная документация, загруженная в базу данных Государственного агентства по закупкам.
Мэрия Тбилиси объявила об упрощенной процедуре закупке, в качестве аргумента указав следующее:
«Большинство запланированных активностей, это представление авторских работ. Кроме того, параллельно с вышеперечисленными мероприятиями возникают вопросы сотрудничества с квалифицированными исполнителями, что, в свою очередь, приводит к ограничению во времени. Исходя из этого, было невозможно заранее спланировать закупку».
Из публикации о закупке также узнаем, что «Тбилисоба» пройдет 30 сентября и 1 октября – на площади Орбелиани, в парке Рике и во Дворце государственных церемоний. По данным мэрии, на этих локациях будут проходить различные культурные, спортивные или развлекательные мероприятия.
Также, запланированы праздничный концерт, награждение почетных граждан Тбилиси и мюзикл «А вот и мы — Мамма Мия!»
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