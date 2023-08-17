

Нетаньяху: Многие евреи иммигрировали в Израиль из Грузии – Они стали живым мостом между нашими странами

17.08.2023 17:18





Многие евреи иммигрировали в Израиль из Грузии. Они стали живым мостом между нашими странами. У меня была возможность лично увидеть Грузию. Я знаю, что Мы можем поднять наши отношения на еще более высокую отметку, и я приветствую эту возможность во время вашего визита, - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.



Как отметил Нетаньяху, у Израиля и Грузии очень теплые отношения.



«Господин премьер-министр, я рад принять вас у себя. У Израиля и Грузии очень теплые отношения. Связь между нашими народами восходит к 2500-летней давности, а может быть насчитывает и 2600 лет. Еврейские общины жили в Грузии. Многие евреи иммигрировали в Израиль из Грузии. Они стали живым мостом между нашими странами. У меня была возможность лично увидеть Грузию. Я знаю, что Мы можем поднять наши отношения на еще более высокую отметку, и я приветствую эту возможность во время вашего визита.



Еще раз добро пожаловать в Израиль! Ждем вас в следующий раз в Тель-Авиве и Иерусалиме! У нас говорят так – «в следующий раз собираемся в Иерусалиме!», – заявил премьер-министр Израиля.





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