|
|
|
В следующем году Грузия начнет переговоры о подписании соглашения о свободной торговле с Израилем - Гарибашвили
17.08.2023 17:19
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал в социальной сети «Твиттер» встречу с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.
По словам главы правительства, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.
«Я рад встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху во время моего визита в Израиль. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. В следующем году мы начинаем переговоры по соглашению о свободной торговле, и в этот период вновь укрепляются наши связи в сфере экономики, обороны и безопасности. Я благодарен за поддержку Израиля в вопросах суверенитета и территориальной целостности Грузии», — заявил Ираклий Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна