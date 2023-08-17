

В следующем году Грузия начнет переговоры о подписании соглашения о свободной торговле с Израилем - Гарибашвили

17.08.2023 17:19





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал в социальной сети «Твиттер» встречу с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.



По словам главы правительства, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.



«Я рад встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху во время моего визита в Израиль. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. В следующем году мы начинаем переговоры по соглашению о свободной торговле, и в этот период вновь укрепляются наши связи в сфере экономики, обороны и безопасности. Я благодарен за поддержку Израиля в вопросах суверенитета и территориальной целостности Грузии», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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