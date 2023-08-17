

Гарибашвили Биньямину Нетаньяху: нас связывают особые отношения и дружба с Израилем, еврейским народом

17.08.2023 17:34





«Господин премьер-министр, спасибо за прием меня и делегацию. Для меня большая честь и удовольствие быть здесь. Я всегда с радостью приезжаю в Израиль, и, как Вы сказали, у нас особые отношения и дружба с Израилем, с еврейским народом», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с премьер-министром Государства Израиль, Биньямин Нетаньяху.



По словам главы правительства, еврейская община всегда чувствовала дружбу со стороны грузинского общества.



«Еврейская община всегда чувствовала дружбу, полную поддержку и комфорт со стороны грузинского общества. Так что я рад быть здесь. Большое спасибо», — заявил премьер-министр.







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