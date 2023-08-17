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Анна Фотыга: Здоровье Саакашвили ухудшается – есть много причин и путей изменить эту ситуацию
17.08.2023 19:45
Последний визит независимых врачей подтвердил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается. Об этом европарламентарий Анна Фотыга пишет на своей личной странице в Twitter.
«Недавний визит независимых врачей лишь подтвердил то, что всем нам ясно: его [Саакашвили] здоровье ухудшается. Очень печально слышать такие заключения.
Еще раз говорю: есть много причин и путей изменить эту ситуацию, пока не очень поздно, в том числе такие, которые опираются на гуманитарные основания», — пишет Фотыга.
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