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Анна Фотыга: Здоровье Саакашвили ухудшается – есть много причин и путей изменить эту ситуацию


17.08.2023   19:45


Последний визит независимых врачей подтвердил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается. Об этом европарламентарий Анна Фотыга пишет на своей личной странице в Twitter.

«Недавний визит независимых врачей лишь подтвердил то, что всем нам ясно: его [Саакашвили] здоровье ухудшается. Очень печально слышать такие заключения.

Еще раз говорю: есть много причин и путей изменить эту ситуацию, пока не очень поздно, в том числе такие, которые опираются на гуманитарные основания», — пишет Фотыга.


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