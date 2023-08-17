

Гарибашвили встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом Третьим

17.08.2023 20:40





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Ираклий Гарибашвили и Феофил Третий говорили об исторических связях между церквями Грузии и Иерусалима и о текущей ситуации в мире. Они подчеркнули важность мира и стабильности в мире.



«Феофил Третий передал через премьер-министра сердечный привет Католикосу-Патриарху всея Грузии Его Святейшеству и Блаженнейшему Илие Второму.



Иерусалимский патриарх благословил главу правительства Грузии и членов делегации и пожелал им успехов», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.



Иерусалимский Патриарх принял премьер-министра в Патриархии.



Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией побывал в храме Воскресения Спасителя в Иерусалиме и посетил Гроб Господня и Голгофу.







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