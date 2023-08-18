

Гарибашвили: Героизм Георгия Анцухелидзе остался бессмертным примером верности родине

18.08.2023 10:42





«Героизм Георгия Анцухелидзе остался бессмертным примером верности родине, самопожертвования и стойкости для каждого из нас и будущих поколений», — пишет в социальной сети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



«Сегодня день рождения преданного родине национального героя, сына Грузии Георгия Анцухелидзе.



Еще раз с болью и в то же время с гордостью вспоминаем о лучшем проявлении несломленного грузинского духа, навсегда вписавшего имя Георгия Анцухелидзе в историю нашей страны. Его героизм остался бессмертным примером верности родине, самоотверженности и стойкости для каждого из нас и будущих поколений», — отмечает Ираклий Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





