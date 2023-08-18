

С 1 декабря 2020 года по 12 июля 2023 года гражданство Грузии предоставлено 11 007 лицам

18.08.2023 12:09





С 1 декабря 2020 года по 12 июля 2023 года включительно гражданство Грузии получили 11 007 человек.



Информацию об этом «IPN» предоставили в Министерстве юстиции на основании запроса публичной информации.



Согласно присланным агентством данным, наибольшее количество случаев предоставления гражданства Грузии - 3 995 было в 2022 году, при этом в 2020 году гражданство было предоставлено 1 838 лицам, в 2021 году – 2 847 лицам, а до 12 июля 2023 года – 2 327 лицам.



Здесь же следует отметить, что с 1 декабря 2020 года по 12 июля 2023 года меньше всего - 10 лицам гражданство Грузии было предоставлено в специальном порядке, а в 2021 году случаев предоставления гражданства в специальном порядке вообще не зафиксировано.



В тот же период в обычном порядке гражданство Грузии получили 18 человек, а 25 человек получили гражданство Грузии в упрощенном порядке. В порядке восстановления гражданство Грузии предоставлено 60 лицам, а в 5173 случаях было использовано временное право на восстановление гражданства Грузии.



С 2020 года по 12 июля 2023 года больше всего - 5721 человек получили гражданство Грузии в исключительном порядке, отсюда, согласно имеющейся статистике, больше всего - 2005 случаев предоставления гражданства в исключительном порядке было зафиксировано в 2022 году.



Кроме того, в ответ на запрос «Интерпрессньюс» публичной информации с просьбой указать, из каких стран были люди, получившие гражданство Грузии, в Минюсте сообщили, что информация об указании этнического происхождения в ЮЛПП «Агентство развития государственных сервисов» не фиксируется.





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