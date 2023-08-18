

Мэр Казбеги: Территория в поселке Степанцминда, на которую сошел оползень, расчищена специальной техникой, ситуацию на месте изучают геоло

18.08.2023 12:10





Территорию в поселке Степанцминда, на которую сошел оползень, расчистили с помощью специальной техники, ситуацию на месте с утра изучают геологи, - об этом сообщил «Интерпрессньюс» мэр Казбегского муниципалитета Бакур Авсаджанишвили.



По его словам, оползень в поселке сошел вчера вечером на небольшой площади и не создал опасности для населенных пунктов.



Как отмечает мэр, исходя из географического положения, это не первый случай схода оползня в поселке Степанцминда.



«Вчера около 5-6 часов вечера сошел оползень. Опасности для населения он не создал, до населенного пункта не дошел. Просто были очень большие осадки, и в результате этих осадков в поселок пошло много воды, в основном в районе Гергети. Вчера же были проведены работы по расчистке. На месте работала техника, прорезала канал, чтобы большая масса воды не пошла в сторону населения. Сегодня с утра прибыли геологи, которые изучат место», - сказал «Интерпрессньюс» Бакур Авсаджанишвили.





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