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Маргвелидзе: В зоне стихии в Шови остались небольшие фрагменты земли, где будут продолжены поисковые работы
18.08.2023 12:11
В зоне стихии в Шови остались небольшие фрагменты земли, где будут продолжены поисковые работы - в русле реки же с помощью тяжелой техники идет поиск во всех возможных местах, - сказал в беседе с журналистами государственный поверенный в Рача- Лечхуми - Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе.
По его словам, ареал поиска расширен до Амбролаури.
«Ареал поиска, разумеется, расширен. Он дошел до Амбролаури. Добавилась тяжелая техника, которая уже вошла в русло, и с помощью тяжелой техники идет поиск во всех возможных местах. В том месте [в зоне стихии] остались небольшие фрагменты земли, где будут продолжены поисковые работы. В остальном, работы по поиску будут полностью проходить уже в русле реки», - сказал Папуна Маргвелидзе.
Напомним, 3 августа в Шови произошел оползень. На данный момент спасатели обнаружили в зоне стихии 27 тел, ведется поиск 6 человек.
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