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Гарибашвили: Героизм Георгия Анцухелидзе остался бессмертным примером верности родине
18.08.2023 12:11
«Героизм Георгия Анцухелидзе остался бессмертным примером верности родине, самоотверженности и неукротимости для каждого из нас и будущих поколений», — пишет в социальной сети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Сегодня день рождения преданного родине национального героя, сына Грузии Георгия Анцухелидзе.
Еще раз с болью и в то же время с гордостью вспоминаем о лучшем проявлении несломленного грузинского духа, навсегда вписавшего имя Георгия Анцухелидзе в историю нашей страны. Его героизм остался бессмертным примером верности родине, самоотверженности и неукротимости для каждого из нас и будущих поколений», — отмечает Ираклий Гарибашвили.
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