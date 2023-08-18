

Оползень в Казбеги. Обошлось без жертв

18.08.2023 12:12





В Казбеги с утра 18 августа работают геологи, сообщает местный мэр Бакур Авсаджанишвили, специалисты изучают причины схода оползня и риски возникновения новых угроз стихийного бедствия:



«Вчера где-то в 5-6 часов вечера произошел сход оползня. Опасности для населения он не создал, не дошел до населенного пункта. Было просто слишком много осадков, и в результате этих осадков в поселок сошло много воды, в основном в районе Гергети. Вчера были проведены работы по уборке. Техника работала на месте, расчищая русло, чтобы большая масса воды не направилась в сторону населенных пунктов. Сегодня с утра прибыли геологи, которые изучат ситуацию на месте», — сказал в интервью Interpressnews Бакур Авсаджанишвили.



Это не первый случай схода оползня в Степанцминда за последнее время, сообщает мэр, впрочем, жертв пока не было.



Напомним, что 3 августа масштабный оползень сошел в Шови, в Раче. Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 27 человек.



На пятнадцатый день после схода оползня были прекращены поисковые мероприятия в районе коттеджей, где было обнаружено больше всего погибших. Работы по поиску пропавших, с использованием живой силы и спецтехники продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. Служба управления чрезвычайными ситуациями продолжает поиск 6 человек.





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