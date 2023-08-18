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Папуашвили: Имя Георгия Анцухелидзе стало частью нашей национальной идентичности, символом свободы и чести


18.08.2023   12:16


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили распространяет заявление в связи с днем рождения национального героя Георгия Анцухелидзе.

Как пишет председатель парламента, героизм Георгия Анцухелидзе всегда будет примером чести и самоотверженности.

«Имя Георгия Анцухелидзе стало частью нашей национальной идентичности, символом свободы и чести. Сегодня день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе. Грузия скорбит и празднует этот день одновременно, так как этот день вселяет в нас надежду на то, что еще вырастут поколения, пылающие любовью к родине, для которых героизм Анцухелидзе всегда будет примером чести и самоотверженности», — пишет Шалва Папуашвили.


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