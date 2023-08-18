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Швейцария ввела ограничения на визы по документам из оккупированных территорий
18.08.2023 12:16
Швейцария не признает паспорта, выданные Россией на оккупированных территориях Украины и Грузии, сообщил Федеральный совет Швейцарии.
«Граждане оккупированных Россией сепаратистских регионов Украины или Грузии больше не смогут получить шенгенскую визу или пересечь внутреннюю шенгенскую границу по проездному документу, выданному Россией», — говорится в сообщении.
Речь, в частности, идет об обычных и диппаспортах, видах на жительство лиц без гражданства, удостоверениях моряков.
В отношении оккупированных территорий Украины документы не будут признаваться по дате их выдачи, то есть по тому, когда эти территории были оккупированы Россией. В отношении оккупированных территорий Грузии определена единая дата – 26 августа 2008 года.
Новости-Грузия
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