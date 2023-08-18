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Агентство по конкуренции оштрафовало пять компаний в Грузии из-за высоких цен на топливо
18.08.2023 13:03
Национальное агентство Грузии по конкуренции оштрафовало сразу пять компаний за согласованные действия для сохранения высоких цен на горючее.
Под санкции попали крупнейшие игроки на рынке:
Lukoil Georgia
WISSOL Petroleum Georgia
Sun Petroleum Georgia
Rompetrol Georgia
SOCAR Georgia Petroleum.
Все вместе они должны выплатить в виде штрафа около 4 млн лари. Больше всего придется заплатить Sun Petroleum Georgia, которой принадлежат бензоколонки Gulf – 1 073 998 лари.
Агентство по конкуренции одновременно указало на необходимость внедрения на бензоколонках механизмов для более точного контроля точности дозирования впрыска топлива.
WISSOL уже делает заявление о том, что компания опротестует решение в суде.
Агентство по конкуренции заявляет, что речь идет о сохранении высоких цен на розничном рынке моторного топлива в период марта-августа 2022 года. По данным ведомства, было установлено наличие сговора и параллельных действий с целью осуществления компаниями единой ценовой политики..
В период с 30 июня по 6 августа 2023 г. розничная цена у рассматриваемых компаний была практически одинаковой, при этом рынок был насыщен дешевым по себестоимости российским топливом, а национальная валюта показывала положительную динамику в сторону укрепления. Однако , это не отразилось на ценах на топливо.
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