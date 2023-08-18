

Михаил Сарджвеладзе о трагедии в Шови

18.08.2023 13:29





У «Грузинской мечты» нет вопросов по трагедии в Раче, потому правящая партия не видит необходимости вызывать министра внутренних дел в парламент, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.



«Оппозиция решила, что на том фоне, когда у нее не хватает вопросов-упеков к власти, необходимо искусственно искать такие вопросы, с помощью которых она будет создавать искусственный ажиотаж. Поднимаются общие и больше ориентированные на PR вопросы. Общественность и так уже проинформирована и если есть вопрос, по которому необходимо дать больше информации, это тоже не проблема, но я не думаю, что интерпелляция (официальный запрос депутата парламента правительству) — единственный способ обсудить эти вопросы.



У считают, что смогут использовать это для того, чтобы каким-нибудь образом выдвинуть критические аргументы против власти, однако я хочу сказать оппозиции, что им не следует возлагать большие надежды на то, что они смогут выявить вину правительства или кого-либо из его чиновников в этом направлении. Это не та трагедия, на которой оппозицияможет погреть руки», — сказал Михаил Сарджвеладзе.



Отметим, часть оппонентов власти требуют явки министра внутренних дел в парламент, для обсуждения трагедии в Шови и создания парламентской следственной комиссии , заявляя, что «ответственные лица с российской ментальностью» должны быть отстранены от управления страной.





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