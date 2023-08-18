

Роман Гоциридзе: Правящая паритя нарушает Конституцию препятствуя созданию следственной комиссии

18.08.2023 15:29





Глава политической группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе считает, что если «Грузинская мечта» откажется от создания следственной комиссии в парламенте, по трагическим событиям, произошедшим в Шови, партия власти будет ответственна за смерти людей, ставших жертвами схода оползня:



«Они фактически нарушают Конституцию, поскольку не появляются в парламенте, то, что они сидят здесь не значит, что они в парламенте, ведь не нажимают на кнопку. Тем, что не хотят создать комиссию они лишний раз показывают, что совершают преступление. Вся ответственность за Шови ложится на них, всесторонне. Тяжело представить, что о вертолете речь идет с момента катастрофы в Вере, в то время как на командировки и рестораны тратятся сотни миллионов», — заявил Роман Гоциридзе.



Между тем, в правящей партии считает идею создания следственной комиссии по Шови «политической спекуляцией».



Более того, представители «Грузинской мечты» не видят необходимости в вызове в парламент министра внутренних дел. «У «Грузинской мечты» нет вопросов по трагедии в Раче, потому правящая партия не видит такой необходимости», заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.





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