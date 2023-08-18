

В целях защиты прав граждан Грузии, ищущих работу за границей, внесены изменения в закон «О трудовой миграции»

18.08.2023 16:11





По информации Минздрава Грузии, в закон «О трудовой миграции» внесены изменения.



По сообщению ведомства, основная цель нововведений — максимальная защита прав граждан Грузии, ищущих работу за границей, а также систематический учет и защита прав иностранных граждан, проживающих и работающих в Грузии.



По информации Минздрава, согласно новому законодательству, компании-посредники, которые помогают гражданам Грузии трудоустроиться за границей, будут обязаны предоставить сертификацию. Вместе с тем, будет произведен учет иностранных граждан, трудоустроенных в Грузии, в специальной электронной системе.



«Кроме того, регистрация в той же системе становится обязательной для обладателей трудового вида на жительство и эмиграционных виз. Для максимальной эффективности изменений в новом законе предусмотрены механизмы мониторинга и исполнения, которые будет осуществлятьСлужба инспекции труда. Представители Минздрава лично представили изменения в закон тем компаниям-посредникам, которые работают в направлении трудоустройства граждан Грузии за рубежом.



Встреча прошла в режиме вопрос-ответ. В мероприятии также приняли участие: представители Министерства здравоохранения, Службы инспекции труда, Евросоюза, Международной организации ООН по миграции. Изменения в закон Грузии «О трудовой миграции» вступят в силу с 1 сентября 2023 года», — говорится в информации Минздрава.







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