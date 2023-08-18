

Мелине Аракелян стала новым послом Нидерландов в Грузии

18.08.2023 16:22





Мелине Аракелян стала новым послом Нидерландов в Грузии.



Новый посол уже приступила к выполнению своей дипломатической миссии в Грузии. Ранее она вручила верительные грамоты президенту Грузии и заместителю министра иностранных дел.



«Ожидаем, что уже существующие дружеские отношения между Грузией и Нидерландами в ближайшие годы еще более углубятся, и мы вместе сделаем много важных дел», — говорится в заявлении Посольства Нидерландов.



Предыдущий посол Нидерландов в Грузии Маайке ван Колдам завершила свою дипломатическую миссию в стране в июле.





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