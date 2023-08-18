|
|
|
Мелине Аракелян стала новым послом Нидерландов в Грузии
18.08.2023 16:22
Мелине Аракелян стала новым послом Нидерландов в Грузии.
Новый посол уже приступила к выполнению своей дипломатической миссии в Грузии. Ранее она вручила верительные грамоты президенту Грузии и заместителю министра иностранных дел.
«Ожидаем, что уже существующие дружеские отношения между Грузией и Нидерландами в ближайшие годы еще более углубятся, и мы вместе сделаем много важных дел», — говорится в заявлении Посольства Нидерландов.
Предыдущий посол Нидерландов в Грузии Маайке ван Колдам завершила свою дипломатическую миссию в стране в июле.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна