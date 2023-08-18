

Мириам Лексманн: Михаилу Саакашвили должна быть предоставлена возможность пройти лечение за границей

18.08.2023 16:52





Я полностью согласна с моим другом и коллегой Анной Фотыгой, бывшему президенту Саакашвили должна быть предоставлена ​​возможность пройти необходимое лечение за границей, – об этом написала в соцсети «Х» европарламентарий Мириам Лексманн.



«У властей нет никаких оснований продолжать создавать угрозу его жизни», - написала Лексманн.



Напомним, как заявила европарламентарий Анна Фотыга, последний визит независимых врачей подтвердил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается. «Очень печально слышать такие заключения. Еще раз говорю: есть много причин и путей изменить эту ситуацию, пока не очень поздно, в том числе такие, которые опираются на гуманитарные основания», - написала Фотыга.





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