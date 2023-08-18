

Чихладзе: «Грузинская мечта» боится расследования, даже постановка вопросов обнажит их вину и ответственность

18.08.2023 18:30





«Грузинская мечта» боится расследования, а даже поставленные вопросы, обнажат их вину и ответственность, - заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.



Как он отметил, чтобы объективно была установлена причина трагедии в Шови, единственным рычагом воздействия является парламентский механизм.



«Ни прокуратура Шотадзе, ни МВД Гомелаури не расследуют вопросы ответственности ни премьер-министра, ни какого-либо другого министра, ни кабинета министров в отношении трагедии в Шови. Единственным следственным, объективным и всеобъемлющим механизмом является парламентский механизм. «Грузинская мечта» боится расследования. Даже постановка вопросов обнажит их вину и ответственность, например, почему не были внедрены в течение 11 лет системы уведомлений? Также техника - вертолеты и дроны закупили вовремя? Почему не было быстрого реагирования в самые критические часы после трагедии. Почему не собрался Совет Безопасности? Где был премьер-министр и кабинет министров в течение почти одного дня? Почему спасательные работы приостановились в первую ночь и так далее. По меньшей мере, на эти вопросы должны будут ответить премьер-министр и министры», - сказал Чихладзе.





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