

В России ликвидировали правозащитный Сахаровский центр

18.08.2023 18:45





Суд в Москве ликвидировал Сахаровский центр, который занимался культурной, просветительской, общественной и правозащитной деятельностью и был внесен российскими властями в реестр так называемых "иностранных агентов" в 2014 году.



В исковом заявлении говорится, что во время проверки в деятельности Сахаровского центра якобы были выявлены "систематические грубые и непреодолимые нарушения закона".



Соответственно суд решил исключить Сахаровский центр из реестра юридических лиц РФ.



В 2014 году власть РФ признала Сахаровский центр "иноагентом". В конце 2022 года его оштрафовали на пять миллионов рублей по протоколам об отсутствии маркировки "иностранного агента". В 2023 году Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" американскую организацию фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).



Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова существует с 1990 года. В центре Сахарова, который открыли в 1996 году, организовывали встречи, выставки и лекции на правозащитную тематику.







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