|
|
|
В России ликвидировали правозащитный Сахаровский центр
18.08.2023 18:45
Суд в Москве ликвидировал Сахаровский центр, который занимался культурной, просветительской, общественной и правозащитной деятельностью и был внесен российскими властями в реестр так называемых "иностранных агентов" в 2014 году.
В исковом заявлении говорится, что во время проверки в деятельности Сахаровского центра якобы были выявлены "систематические грубые и непреодолимые нарушения закона".
Соответственно суд решил исключить Сахаровский центр из реестра юридических лиц РФ.
В 2014 году власть РФ признала Сахаровский центр "иноагентом". В конце 2022 года его оштрафовали на пять миллионов рублей по протоколам об отсутствии маркировки "иностранного агента". В 2023 году Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" американскую организацию фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).
Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова существует с 1990 года. В центре Сахарова, который открыли в 1996 году, организовывали встречи, выставки и лекции на правозащитную тематику.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна