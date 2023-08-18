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Премьер-министр Грузии провел прощальную встречу с послом США


18.08.2023   19:03


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.

По сообщению пресс-службы премьер-министра, в ходе встречи стороны подчеркнули важность стратегического партнерства между Грузией и США и рассмотрели приоритетную повестку сотрудничества.

Глава правительства поблагодарил посла США за работу и пожелал ей успехов.

Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.


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