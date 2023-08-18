

Премьер-министр Грузии провел прощальную встречу с послом США

18.08.2023 19:03





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, в ходе встречи стороны подчеркнули важность стратегического партнерства между Грузией и США и рассмотрели приоритетную повестку сотрудничества.



Глава правительства поблагодарил посла США за работу и пожелал ей успехов.



Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.





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