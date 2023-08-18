|
|
|
Премьер-министр Грузии провел прощальную встречу с послом США
18.08.2023 19:03
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, в ходе встречи стороны подчеркнули важность стратегического партнерства между Грузией и США и рассмотрели приоритетную повестку сотрудничества.
Глава правительства поблагодарил посла США за работу и пожелал ей успехов.
Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна