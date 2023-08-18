

США пригрозили Турции санкциями за помощь России

18.08.2023 20:47





США предупредили Турцию о «реальном риске» введения санкций за помощь России в обходе введенных западом ограничений, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и западных дипломатов.



Не присоединившаяся к санкциям и сохраняющая контакты с Кремлем Турция стала одним из крупнейших антисанкционных хабов для российских компаний, и это все больше беспокоит американские власти, пишет WSJ.



Через Турцию в РФ поставляется попавшая под запрет американская электроника, в турецкие порты заходят попавшие под санкции российские суда, в том числе перевозящие оружие. Кроме того, через Турцию работает российский «теневой флот», транспортирующий нефть покупателям в Азии с нарушениямм потолка цен стран G7.



США работают с правительством Турции и частными компаниями и предупредили их об «очень реальных рисках» санкций, заявил WSJ западный дипломат.



«У нас продолжается диалог с турецким правительством по этим вопросам. И мы искренне надеемся избежать сценария, в котором турецкая компания попадет под санкции», — добавил он.



Американская администрация стремится усилить контроль за выполнением санкций в Турции и странах Ближнего Востока, пишет WSJ. В июне в «черные списки» попали компании из ОАЭ, которые, по данным США, были вовлечены в сделки с золотом для финансирвоания ЧВК «Вагнер». Под американским давлением в Дубае прекратили работу «дочки» российских банков, включая Сбер и МТС-банк.



Весной под прицел властей США попали структуры, управляющие «теневым флотом» из десятков нефтяных танкеров, которые вывозят сырье из российских портов. В апреле без международной страховки осталась зарегистрированная в Индии Gatik Ship Management, ставшая крупным перевозчиком нефти из России и собравшая флот из 48 танкеров стоимостью $1,4 млрд.



Еще один теневой танкерный оператор может действовать в Турции Это Beks Ship Management, которая после начала войны в Украине приобрела 17 судов, в основном старых. И теперь ее флот насчитывает 41 танкер и оценивается $800 млн — в 10 раз выше, чем в 2021 году.



По состоянию на февраль Beks стала четвертым по объемам перевозчиком российской нефти. А в последние месяцы, по данным Kpler, вывозила сырье из порта Козьмино, где баррели из РФ продаются по ценам выше «потолка». Официальный представитель Beks заявил WSJ, что компания работает не только с Россией.



Источник РИА Новости в Анкаре подтвердил, что США находятся в контакте с турецкими властями по вопросам возможного введения санкций.





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