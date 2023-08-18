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Россия запретила въезд 14 британским журналистам, министру культуры и прокурору МУС
18.08.2023 21:32
Российский МИД расширил свой «черный список» британских граждан, внеся в него, в частности, 14 журналистов из Би-би-си и газет Telegraph и Guardian, министра культуры, заместительницу министра обороны и прокурора Международного уголовного суда.
Всего в список добавлены 54 гражданина Великобритании.
Министру культуры Люси Фрейзер, согласно заявлению МИД, въезд в Россию запрещен за то, что она лоббирует отлучение российских спортсменов от международных соревнований, заместительнице министра обороны баронессе Аннабель Голди — как «ответственной за поставки на Украину вооружений», а прокурору МУС, британцу Кариму Хану — за причастность к выдаче ордера на арест Владимира Путина.
Среди попавших в список журналистов по пять человек представляют Би-би-си и Guardian, четыре — Telegraph.
«Они причастны к фабрикации антироссийских пасквилей для продвижения в медиапространстве и к распространению лживой информации о нашей стране, стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж.Оруэллом в „1984“ и „Скотном дворе“, — объясняет МИД России как раз в стиле, описанном Джорджем Оруэллом в романе „1984“.
Среди других попавших в список — руководство частной охранной компании „Prevail Partners“, которую МИД называет „частной военно- разведывательной компанией“, а также руководители нескольких пиар-агентств.
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