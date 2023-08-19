

Чихладзе: Возникают подозрения, что во время трагедии в Шови по меньшей мере имела место служебная халатность

19.08.2023 14:30





По заявлению одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, после трагедии, случившейся в Шови 3 августа, власти не действовали быстро, из-за чего возникают подозрения, что по меньшей мере имела место служебная халатность.



По его словам, создание оппозиционной следственной комиссии — самый эффективный способ выяснить это.



Как отметил Серго Чихладзе в беседе с журналистами, оппозиционные партии единодушны в вопросе создания следственной комиссии, однако к ним не присоединяется партия «За Грузию», причину чего ее представители пока не объяснили.



«Оппозиционные партии единодушны в вопросе создания следственной комиссии. Единственная партия, которая к нам не присоединяется, это партия «За Грузию». Следует спросить, какова причина? Адекватного обоснования я пока не слышал, хотя подобный случай является своеобразным политическим тестом, потому что он показывает, кто где стоит и насколько они хотят установить истину», - заявил Серго Чихладзе.



Также, по его словам, в течение последних двух недель позиция «Грузинской мечты» относительно спасательных мероприятий после стихийного бедствия постоянно меняется и противоречит друг другу. Как отметил Чихладзе, представители различных структур обязательно должны будут ответить на вопросы общественности.



«При таком катаклизме Совет безопасности должен был собраться в первые же минуты, но ничего подобного не произошло. Кроме того, поисковые работы были приостановлены в первую ночь, тогда как продолжались во вторую и третью ночи. Я думаю, это не логично. На эти вопросы рано или поздно должны ответить представители различных структур», - заявил Серго Чихладзе.





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