

НЦКЗ: В Грузии не подтвержден ни один случай нового штамма коронавируса EG.5

19.08.2023 15:36





Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии сообщает, что на данном этапе ведомством не выявлен ни один подтвержденный случай нового штамма коронавируса.



Согласно информации, центр продолжает активно наблюдать за циркулирующими вариантами «Ковид-19» и распространением других вирусов.



«По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса EG.5 не вызывает симптомов или тяжелых заболеваний, отличных от распространенного в настоящее время штамма «Омикрон». Таким образом, он не требует другого реагирования и управляется стандартными протоколами», — говорится в информации.







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