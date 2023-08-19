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НЦКЗ: В Грузии не подтвержден ни один случай нового штамма коронавируса EG.5
19.08.2023 15:36
Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии сообщает, что на данном этапе ведомством не выявлен ни один подтвержденный случай нового штамма коронавируса.
Согласно информации, центр продолжает активно наблюдать за циркулирующими вариантами «Ковид-19» и распространением других вирусов.
«По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса EG.5 не вызывает симптомов или тяжелых заболеваний, отличных от распространенного в настоящее время штамма «Омикрон». Таким образом, он не требует другого реагирования и управляется стандартными протоколами», — говорится в информации.
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