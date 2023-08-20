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Грузия в числе стран-лидеров, куда были депортированы граждане из Германии
20.08.2023 12:49
По данным МВД Германии, показатель депортации лиц, ищущих убежища, за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с предыдущим годом увеличился более чем на четверть, - информацию об этом распространяет Deutsche Welle.
По данным МВД Германии, с января по июнь был выслан 7861 человек, это примерно на 27% больше, чем за такой же период в прошлом году.
При этом, 1664 депортированных были женщинами и 1375 - несовершеннолетними.
Согласно статистике, большинство мигрантов вернули в страны их происхождения - Грузию, Северную Македонию, Албанию, Молдову и Сербию.
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