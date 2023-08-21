

«Сила народа» призывает прокуратуру возбудить уголовное дело против оппозиции

21.08.2023 12:10





«Сила народа» считает, что должно быть возбуждено уголовное дело в связи с заговором против конституционного строя Грузии и обманом грузинского народа.



Как говорится в распространенном движением заявлении, они надеются, что прокуратура проявит серьезный интерес к этому вопросу, что, по мнению «Силы народа», будет иметь значительный превентивный эффект перед парламентскими выборами 2024 года.



«Американская прокуратура выдвинула очередное обвинение бывшему президенту США Дональду Трампу с громким заголовком: «Заговор с целью обмана США». В обвинительном акте говорится, что «более двух месяцев со дня выборов обвиняемый распространял ложь о том, что выборы были сфальсифицированы и что он действительно победил». Эти претензии были ложными, о чем обвиняемый знал, но все равно выдвигал их, чтобы создать напряженную атмосферу недоверия и гнева и подорвать доверие общества к проведению выборов».



Получается, что по американским стандартам в Грузии следует арестовать всю оппозицию, всех руководителей оппозиционных телеканалов и всех председателей богатых НПО. Мы же не допускаем этого в отношении американского посла и тогдашнего «американского» посла Евросоюза, несмотря на то, что они сами пытались обмануть грузинский народ, окрестив лживые обвинения оппозиции в фальсификации выборов политическим кризисом, и на основании всего этого правящая партия 19 апреля подписала кабальное соглашение.



На наш взгляд, совершенно абсурдно обвинять Трампа по делу об опротестовании выборов. Создается впечатление, что, не говоря уже о законе об иностранных агентах, в Америке и в этой сфере действует российский закон. Когда политик, пока еще действующий президент, лишь выражает сомнения в легитимности выборов, но не предпринимает никаких активных действий, и обвиняется прокуратурой, то ясно, что американская демократия находится в тотальном кризисе. Все это тем более абсурдно, что на американских президентских выборах 2020 года БДИПЧ-ОБСЕ также заметило массу серьезных недостатков.



Однако в случае с Грузией есть все основания для предъявления обвинения радикалам. Напомним, грузинские радикалы не только выражали сомнения, но и устраивали перманентные акции, пытались прорваться в ЦИК, оскорбляли полицию, несколько месяцев саботировали работу парламента и требовали проведения внеочередных парламентских выборов. Все это было напрямую поддержано богатыми НПО, которые протестовали даже против применения водометов против радикалов, желавших вторгнуться в ЦИК, и открыто поддержали требование досрочных выборов. Они фальсифицировали результаты параллельного подсчета голосов, дублировали данные в протоколах, врали, что ЦИК поздно опубликовала результаты выборов, и из-за всего этого сами ставили под сомнение легитимность выборов.



В ответ на ложные обвинения власть создала парламентскую следственную комиссию, пересчитала десятки избирательных участков и убедительно доказала, что результаты параллельного подсчета голосов, а не сами выборы, были сфальсифицированы. Однако оппозиция и ее зарубежные и отечественные покровители-сателлиты еще долго продолжали распространять ложь о нелегитимности парламента.



Мы считаем, что не на основании действующего в Америке российского закона, а на основании действующего в Грузии соответствующего грузинского Уголовного кодекса, находящегося в соответствии с правами человека, должно быть возбуждено уголовное дело в связи с заговором против конституционного строя, Грузии и обманом грузинского народа. Надеемся, что прокуратура проявит серьезный интерес к этому вопросу, что будет иметь значительный превентивный эффект и к парламентским выборам 2024 года», - говорится в заявлении «Силы народа».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





