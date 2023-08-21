

Софо Джапаридзе будет вести предвыборную кампанию от имени Михаила Саакашвили

21.08.2023 12:36





«С завтрашнего дня я начинаю очень большую кампанию, я собираюсь посетить все уголки страны, выслушаю всех от имени Михаила Саакашвили, я выслушаю мнение каждого по управлению сложнейшими политическими процессами», — заявила член «Национального движения» Софо Джапаридзе у клиники «Вивамеди» и обратилась к сторонникам ЕНД.



По её словам, Михаил Саакашвили готов напрямую выслушать мнение каждого.



«Я обращаюсь ко всем сторонникам «Национального движения», верным соратникам Михаила Саакашвили, которые годами бескомпромиссно борются против российского режима. Сегодня Михаил Саакашвили находится в российском плену, скорее покончить с этим пленом — дело национальной чести страны. Поэтому нам как никогда важно наше единство, вместе должным образом подготовиться к решающей битве. Приехав в Грузию, Михаил Саакашвили показал нам высшую меру патриотизма и самопожертвования. Несмотря на то, что состояние его здоровья очень тяжелое, он продолжает бороться за спасение своей родины. Его боевой настрой высочайший и он обязательно будет бороться до конца за свободу страны и спасение родины.



С завтрашнего дня я начинаю очень большую кампанию, я собираюсь посетить все уголки страны, выслушаю всех от имени Михаила Саакашвили, я выслушаю мнение каждого по управлению сложнейшими политическими процессами. Вы обязательно должны стать участниками этого очень непростого процесса, не просто участниками, а творцами процесса, чтобы в скором времени мы вместе смогли отпраздновать победу. Победа близка, как никогда.



Михаил Саакашвили готов выслушать всех, услышать мнение каждого. Он не только готов, но и очень хочет создать вместе с вами политические процессы, которые очень скоро приведут к победе. Победа неизбежна. Обещаю вам, письменное мнение каждого из вас дойдет непосредственно до Михаила Саакашвили, и вместе мы создадим очень большую формулу победы», — заявила Софо Джапаридзе.



Как отметила Софо Джапаридзе, она уверена, что к этой кампании присоединятся многие оппозиционные партии.



«Я уверена, что многие оппозиционные партии и отдельные личности в итоге присоединятся к этой очень важной кампании», — сказала Софо Джапаридзе.







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