

Сарджвеладзе: Михеил Саакашвили не может вести предвыборную кампанию

21.08.2023 14:32





Михаил Саакашвили по идее не может вести предвыборную кампанию. Ему просто не осталось места в грузинской политике. Это может быть его желанием, и мы увидим его попытки сделать это, но это неправомерно», - заявил председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе, откликаясь на информацию о том, что член «Единого национального движения» Софо Джапаридзе начинает «кампанию победы» и будет встречаться с населением от имени третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Сарджвеладзе заявляет, что иностранным гражданам запрещено участвовать в грузинской политике, и «когда они пытаются не уважать эту норму, это выглядит нехорошо, и, по крайней мере, это неуважение к законодательству страны».



«Ему придется уважать законодательство, правила и порядки нашей страны и считаться с ними», - отметил Сарджвеладзе.



По его словам, он не может заранее сказать, нарушает ли эта кампания данную норму законодательства, поскольку не знает, как будет осуществляться конкретный план.



«Согласно грузинскому законодательству, гражданину иностранного государства запрещено участвовать в грузинской политике. Они сами не знают, какими будут их действия в будущем, и я не могу заранее оценить это [нарушается ли закон]. Что бы это ни было, если это будет связано с участием Саакашвили в грузинской политике, это будет неправомерным актом», - заявил Сарджвеладзе.





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