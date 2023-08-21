

Посол США: Выходите и участвуйте в выборах – обеспечьте, чтобы ваш голос был услыша

21.08.2023 15:13





Выходите и участвуйте в выборах. Обеспечьте, чтобы ваш голос был услышан и посчитан. Надеюсь, выборы 2024 года будут лучше, — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в интервью Радио Свобода.



По ее словам, менее значимо, есть ли у США доверие к результатам, поскольку это избиратели и народ Грузии должны верить в то, что выборы действительно честные и отражают волю народа Грузии.



«Важна и долгосрочная мониторинговая миссия, поскольку неправильные вещи происходят не только в день выборов, а месяцами ранее: людей запугивают, голоса подкупают, людям угрожают потерей работы, если они не проголосуют так, как нужно. Повторяю, это тактика, которая применялась в Грузии много-много лет при разных правительствах. Очень важно наблюдать за выборами на ранней стадии, чтобы помочь грузинским избирателям позднее поверить в их итоги. Менее важно, есть ли у США доверие к результатам, поскольку это избиратели и народ Грузии должны верить в то, что выборы действительно честные и отражают волю народа Грузии. В 2020 году было невозможно осуществлять международное наблюдение из-за ковида, и я думаю, что это сыграло большую роль в том, что многие задались вопросом, почему было так много обвинений и жалоб — потому что у вас не было помощи со стороны иностранных наблюдателей с точки зрения идентификации проблем и подтверждения того, был ли процесс честным или нет. Никто не заявлял, что выборы 2020 года были честными, как и никто не заявлял, что и муниципальные выборы 2021 года были честными. Это печально, и я надеюсь, что выборы 2024 года будут лучше», — заявила Дегнан.





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