

Тоомас Хендрик Ильвес: непонятно, для чего русские отправились на Луну — там нет унитазов

21.08.2023 15:15





Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес отреагировал в Twitter на новость об отправке Россией космического модуля на Луну.



«Непонятно, для чего русские отправились на Луну. Да, там есть земля, но там нет ни стиральных машин, ни унитазов, чтобы их можно было украсть», — пишет Ильвес.



Слова экс-президента Эстонии относятся к фактам мародерства, которым российские военные занимались во время вторжения в Украину и Грузию. Солдаты уносили с собой предметы быта — вилки, ложки, одежду, унитазы, стиральные машины, телевизоры и прочую технику. Они отправляли «добычу» своим родственникам, которые, в том числе, продавали украденное.



Факты фиксировались международными наблюдателями и местными жителями. Международные организации — такие, как Human Rights Watch, а также украинские, европейские и российские независимые медиа и НПО документируют и расследуют случаи мародерства и перевозки на территорию России и Беларуси награбленных личных вещей и промышленного оборудования. Россия все обвинения отрицает.



Напомним, 20 августа стало известно, что российский космический модуль Luna-25, который должен был приземлиться на Луну, столкнулся с ее поверхностью и разбился.



Первая в современной российской истории лунная миссия стартовала 11 августа, запуск автоматической межпланетной станции Luna-25 был выполнен с космодрома Восточный. По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, мягкая посадка Luna-25 должна была состояться 21 августа.



Luna-25 — это часть российской лунной программы по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.





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