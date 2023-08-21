

Деканоидзе: «Сила народа» обанкротилась, этот проект Иванишвили провалился

21.08.2023 15:53





Призываю членов «Силы народа» погуглить, за что предъявили обвинения Трампу. И «Грузинская мечта» потеряет власть на парламентских выборах 2024 года, а сейчас этот предвыборный год они пытаются превратить в год усилий в направлении истерии и политической экзекуции, - об этом заявила журналистам в парламенте Грузии член политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе.



Деканоидзе не исключает репрессий перед выборами, однако отмечает, что проект Иванишвили в виде «Силы народа» провалился, и теперь представители этого движения делают громкие заявления, чтобы привлечь к себе внимание.



«Бидзина Иванишвили вложил в «Силу народа» довольно много ресурсов, и она считалась подразделением «Грузинской мечты», которое должно было набрать на выборах голоса (очень немногочисленных) пророссийски настроенных избирателей. Сейчас мы имеем ситуацию, когда «Сила народа» обанкротилась после провала российского закона. Этот проект Иванишвили провалился, «Сила народа» ничего не сможет сделать на выборах, не сможет получить никакой поддержки и делает громкие заявления. Этот обанкротившийся проект Иванишвили окончательно опустошен, поэтому они и пытаются привлечь к себе внимание заявлениями обанкротившихся политиков. Я, конечно, не исключаю репрессий, но повторюсь, что это обанкротившийся проект Иванишвили, который иногда озвучивает инициативы «Грузинской мечты». Однако они должны понимать, что не то что «Сила народа», а и «Грузинская мечта» потеряют свою власть на парламентских выборах 2024 года, поэтому сейчас этот предвыборный год они пытаются превратить в год усилий в направлении истерии и политической экзекуции», — заявил Деканоидзе.



Для справки, «Сила народа» считает, что должно быть возбуждено уголовное дело в связи с заговором против конституционного строя Грузии и обманом грузинского народа.



Как говорится в распространенном движением заявлении, они надеются, что прокуратура проявит серьезный интерес к этому вопросу.



«Американская прокуратура выдвинула очередное обвинение бывшему президенту США Дональду Трампу с громким заголовком: «Заговор с целью обмана США». В обвинительном акте говорится, что «более двух месяцев со дня выборов обвиняемый распространял ложь о том, что выборы были сфальсифицированы и что он действительно победил». Эти претензии были ложными, о чем обвиняемый знал, но все равно выдвигал их, чтобы создать напряженную атмосферу недоверия и гнева и подорвать доверие общества к проведению выборов».



Получается, что по американским стандартам в Грузии следует арестовать всю оппозицию, всех руководителей оппозиционных телеканалов и всех председателей богатых НПО. Мы же не допускаем этого в отношении американского посла и тогдашнего «американского» посла Евросоюза, несмотря на то, что они сами пытались обмануть грузинский народ, окрестив лживые обвинения оппозиции в фальсификации выборов политическим кризисом, и на основании всего этого правящая партия 19 апреля подписала кабальное соглашение», - отмечается в заявлении.





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