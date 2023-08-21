

Посол США в Грузии: При принятии политических обязательств перед Китаем необходима осторожность

21.08.2023 16:06





В интервью «Радио Свобода» посол США Келли Дегнан заявила, что при принятии политических обязательств перед Китаем необходим осторожный подход. По словам Дегнан, даже в экономической сфере важно быть прозрачным и следить за тем, чтобы любое соглашение или обязательство отвечало интересам Грузии, а не только интересам Китая:



«Я считаю, что совместное заявление, которое было подписано, достаточно загружено политическими обязательствами, которые взяла на себя Грузия. Как я уже отметила, Грузия выразила четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Китая.



Я не видела ответного обещания Китайской Народной Республики по суверенитету и территориальной целостности Грузии. И это главный приоритет этой страны — обеспечение суверенитета и территориальной целостности, особенно с учетом того, что 20% ее территории оккупирована Россией — страной, с которой Китай устанавливает более тесные отношения», — говорит Келли Дегнан.



Посол США отмечает, что Грузия уже некоторое время поддерживает экономические и торговые отношения с Китаем, однако некоторые политические обязательства, которые способствуют попыткам Китая преобразовать мир в сторону более авторитарного, противоречат основанному на правилах международному порядку, частью которой, по словам посла, является Грузия.



«Это принесло большее процветание, принесло стабильность и мир большей части мира, вытащило миллиарды людей из нищеты и обеспечило независимость и основные свободы, которые, как я знаю, не новы для Грузии, а являются частью ее генетического кода. Именно поэтому Грузия всегда имела европейскую ориентацию.



Ценности, которые были у грузин на протяжении веков, — это те же ценности, которые разделяем мы и европейцы. Именно это делает нас такими близкими партнерами и друзьями, естественными друзьями и партнерами. Потому что мы разделяем эти ценности. Я сомневаюсь, что Китайская Народная Республика разделяет эти ценности с Грузией», — отмечает Келли Дегнан.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





