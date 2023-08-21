

Любой источник финансирования партий прозрачен - член «Стратегии Агмашенебели»

21.08.2023 17:17





«Любой источник финансирования прозрачен, даже если какая-нибудь партия очень захочет, она не сможет этого скрыть», — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.



Чихладзе отреагировал на заявление «Центра регионального развития», который обращается к Службе аудита, чтобы они начали проверку относительно получения партиями незаконных пожертвований путем создания неправительственных организаций.



«Служба аудита и так этим занимается, это её поле деятельности, поэтому сейчас это какая-то новая кампания по заказу «Грузинской мечты», какой-то ажиотаж или буря в стакане, как бы это ни называлось. Этим занимается Служба аудита, все прозрачно. Т.н карманные организации «Грузинской мечты» без проблем могут получить информацию об этом.



Это тоже ложь, потому что любой источник финансирования прозрачен. Даже если какая-либо партия очень захочет, она не сможет этого скрыть. Все прозрачно. Любой может зайти на сайт Службы аудита и посмотреть. Я не знаю, какой смысл нести столько чуши», — сказал Серго Чихладзе.







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