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Деканоидзе: Фактор Михаила Саакашвили никуда не ушел из грузинской политики
21.08.2023 17:55
«Возможно, стоит спросить у Софо Джапаридзе, это отдельная кампания или партийная, я не могу вам сказать, фактор Михаила Саакашвили никуда не ушел из грузинской политики и всегда будет фактором», — заявила депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе.
По ее словам, у нее нет информации о том, является ли кампания, связанная с Михаилом Саакашвили, партийной или нет.
«Михаил Саакашвили — бывший президент и человек, у которого много сторонников. Очень важно, что его фактор всегда будет. Что касается отдельной кампании, я не знаю об этой кампании. Отдельное она или партийная, у меня нет информации, и вы должны спросить у адресатов», — заявила Деканоидзе.
Софо Джапаридзе заявила, что начинает предвыборную кампанию от имени Михаила Саакашвили.
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