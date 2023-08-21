

Посол США: Мы с Грузией уже более 30 лет и никуда не собираемся уходить

21.08.2023 18:02





Посол США Келли Дегнан, чья дипломатическая миссия в Грузии завершилась, заявила, что не принимает на свой счет личные нападки правящей команды и связанных с ними сил.



В интервью «Радио Свобода» дипломат подчеркнула, что важно то, что говорят грузины, а «политики говорят то, что должны сказать, даже когда знают, что это неправда».



По ее словам, США и впредь будут поддерживать Грузию и грузинский народ. «Мы помогаем Грузии строить сильные, стабильные, демократические институты, потому что грузины хотят жить в европейской демократии. Это очень ясно», — сказала Дегнан.



«Я думаю, что наша деятельность здесь совершенно ясна. Как я уже говорила, куда бы вы ни посмотрели в этой стране, вы увидите доказательства того, что в течение 30 лет США делали именно это в Грузии вместе с Грузией — как [вместе] с грузинским правительством, так и с народом. Я уверена, что такие же плодотворные отношения продолжаться и в ближайшие годы», — отметила дипломат.



На вопрос, наносят ли вред внешней политике Грузии нападки на посла, Дегнан ответила, что «люди смогут увидеть это в перспективе», добавив, что «есть люди, которые пытаются подорвать тесное и прочное партнерство между США и Грузией» из-за личных корыстные интересов и ради достижения определенных целей.



«Они пытаются дискредитировать не только США, но и любой независимый голос, выступающий за европейское, демократическое будущее Грузии. Я считаю, что жители Грузии достаточно рассудительны, по крайней мере, те, кого я встречала, очень разумно подходят к этому.



[..] Мы здесь, с Грузией уже более 30 лет и никуда не собираемся уходить. Мы будем на стороне Грузии до тех пор, пока народ Грузии стремиться к демократическому будущему», — сказала посол.





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