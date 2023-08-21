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Джапаридзе: Постоянные нападки на посла США служат попытке дискредитации нашего ближайшего партнера - США
21.08.2023 21:15
Постоянные нападки на посла США служат попытке дискредитации нашего ближайшего партнера – Соединенных Штатов. Несмотря на эти попытки «Грузинской мечты», крайне важно, что США есть и будут вернейшими партнером Грузии и грузинского народа, - заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе.
По его словам, Келли Дегнан не жалела усилий для конструктивного диалога между различными политическими группами.
«Во время своего пребывания в статусе посла Соединенных Штатов Америки в Грузии, в качестве посла ближайшего стратегического союзника и друга нашей страны Келли Дегнан не жалела усилий для содействия процессу конструктивного диалога между различными политическими группами - правящей партией и оппозиционными партиями.
Она глубоко верила, что этот диалог способствовал развитию демократии в Грузии с учетом интересов страны. К сожалению, «Грузинская мечта» и ее подразделения ответили на эти усилия посла скоординированными личными нападками на нее. Понятно, что постоянные нападки на посла США служат попытке дискредитации нашего ближайшего партнера – Соединенных Штатов. Несмотря на эти попытки «Грузинской мечты», крайне важно, что США есть и будут вернейшими партнером Грузии и грузинского народа и усилия Келли Дегнан были направлены именно на углубление этого партнерства и дружбы. Хочу поблагодарить ее за работу в Грузии и пожелать успехов в дальнейшей деятельности», - отметил Джапаридзе.
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