

Власти США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

21.08.2023 21:20





Власти США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь. Сообщение об этом опубликовано на сайте посольства США в Минске.



В уведомлении говорится о закрытии Литвой двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Авторы заявления не исключают, что Евросоюз еще больше усилит контроль на границе Беларуси, а выезд из Беларуси будет ограничен.



Также США призывают своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, Россию и Украину, поскольку в случае возникновения чрезвычайной ситуации дипломатическое представительство США не сможет в полной мере оказать гражданам надлежащую помощь.



Литва закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью 18 августа. Министр внутренних дел страны заявил, что при необходимости не исключено полное закрытие границы с Беларусью. Литва рассматривает такой шаг совместно с Латвией и Польшей.



Члены кабинетов министров стран Балтии и Польши планируют обсудить этот вопрос в Варшаве 28 августа.







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