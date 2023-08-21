

Минздрав: Коронавирус - обычный, сезонный вирус, не следует на него больше обращать внимание

21.08.2023 21:24





«Сегодня во всем мире коронавирус воспринимается как обычный, сезонный вирус, нет причин для тревоги и паники, не следует уделять ему особого внимания», — заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.



«Как вы знаете, несколько месяцев назад мы даже перестали фиксировать отдельные случаи, потому что в этом нет реальной необходимости. Если бы пандемия Ковида подходила к концу и превратилась бы в один из обычных сезонных вирусов, я еще заявил об этом в 2022 году. Сегодня это действительно так», — сказал министр здравоохранения.



Как отметил Зураб Азарашвили, присвоение имени любому новому варианту коронавируса, будь то EG.5 или другой, является предметом научных исследований. По словам министра, предоставление информации о таких подробностях может быть слишком стрессовым для населения, для чего сегодня нет реальных оснований.



«На самом деле ничего особенного не происходит. Если в связи с этим что-то изменится, население в первую очередь получит информацию от Минздрава. То, что было зафиксировано в предыдущие годы в плане распространения коронавируса, ушло в прошлое, и сегодня нет причин для его повторения. Я хочу призвать и попросить всех, кто вроде бы больше внимания уделяет населению, чем правительство Грузии, и в данном случае мы, Минздрав, не пытаться создавать напряжение в обществе, не акцентировать внимание на названиях новые подштаммов. Сегодня коронавирус — это обычная, сезонная инфекция, подобно той, которую мы встречаем в разное время года», — заявил Зураб Азарашвили.







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