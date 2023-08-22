

Саакашвили: Построить современную страну невозможно без его величества грузинского народа

22.08.2023 11:44





Моя главная задача – быть вашим верным слугой – для вас и вместе с вами! Для нас нет ничего невозможного! Наши лучшие дни впереди. Победа близка! - заявление об этом распространил в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Саакашвили призвал население Грузии высказать ему свои мысли касательно того, как они видят будущее Грузии.



«Впереди нас ждут очень сложные процессы, поэтому нам нужно стоять вместе как никогда. Наша страна находится перед большими вызовами, преодолеть их все и построить современную Грузию невозможно без вас, его величества грузинского народа.



Я готов выслушать о ваших проблемах, разделить ваши идеи и планы. Вместе, при включенности каждого мы должны построить успешную Грузию, откуда не будут убегать в эмиграцию, а наоборот, наши соотечественники возвратятся на родину для лучшего будущего.



Многие талантливые и успешные граждане сегодня молчат. Хочу обратиться к вам: важно мнение каждого, поделитесь со мной своими мыслями о том, в какое государство должна превратиться Грузия. Сегодня я нахожусь в плену у Путина, но моя цель неизменна.



Моя главная задача, быть вашим верным слугой - для вас и вместе с вами! Для нас нет ничего невозможного! Наши лучшие дни впереди. Победа близка!», - обращается Саакашвили к гражданам.





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