

Хабеишвили: Михаил Саакашвили должен быть свободен и смочь включиться в избирательный процесс

22.08.2023 13:42





В условиях, когда лидер главной оппозиционной партии находится в тюрьме, говорить о свободных выборах - это анекдот - Михаил Саакашвили должен быть свободен и иметь возможность включиться в избирательный процесс, - об этом заявил председатель партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.



По его словам, третий президент Грузии включен во все важные решения «Национального движения».



Как отмечает Хабеишвили, Михаил Саакашвили будет главным фактором поражения основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



«В тех условиях, когда фактически, лидер главной оппозиционной партии, за которую отдают голоса сотни тысяч граждан Грузии, в тюрьме, говорить о свободных выборах - это анекдот. В это никто не поверит, поэтому в ближайший период предстоит решить две важные вещи. Первое - президент Саакашвили должен быть свободен, он должен мочь участвовать в избирательном процессе, насколько ему даст возможность состояние его здоровья, второй вопрос. В ином случае невозможно говорить о свободе и прозрачности выборов. Что касается гражданства, президент Саакашвили был президентом Грузии и президентом, который вывел Грузию из действительно кромешной тьмы и болота. Наше поколение лучше всех это почувствовало, увидело и нас это коснулось. Поэтому я уверен, что к таким технического рода манипуляциям обратится только «русская партия» и, предположительно, могут даже использовать, в том числе и против партии. Я этого не исключаю», - сказал Хабеишвили.





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