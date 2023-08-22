

Хабеишвили: ЕНД выявило халатность конкретных высокопоставленных должностных лиц в связи с трагедией в Шови

22.08.2023 14:38





«Национальное движение» провело следственные действия с 3 по 15 августа, за 12 дней мы подготовили промежуточное заключение, полностью восстановлены трагедия и хронология 3 августа. Даже из промежуточного заключения, где много информации и доказательств, проявляется халатность конкретных высокопоставленных должностных лиц, жертвами чего стали граждане Грузии», — заявил председатель «Национальное движение» Леван Хабеишвили.



По его словам, общество нуждается в ответах на трагедию Шови.



«В ответ на трагедию 3 августа грузинскому народу остались только российская пропаганда и политическая перекличка. Наши граждане заслуживают ответа со стороны властей на трагедию в Шови. Наши граждане заслуживают того, чтобы детально знать, из-за кого, из-за чьей должностной халатности не удалось избежать определенных жертв.



Выявляется запоздалое реагирование, и то, что, к нашему сожалению, премьер-министр запоздало реагирует, более того, фактически приезжает на место через 24 часа. Поэтому обществу нужны конкретные ответы на конкретные вопросы. У нас есть обязанность, и особенно, конечно, у власти, заниматься не политическими пререканиями, а представить конкретным гражданам, нашему обществу конкретные ответы. Все должны знать, в том числе и министр обороны, который медлил с реагированием, отправкой на место армии. Министр инфраструктуры, который в тот вечер, когда людям требовалась помощь, заигрывал с нами из разных комнат, то есть власть вместо того, чтобы вести спасательную операцию, фактически бросила граждан в течение ночи. Поэтому даже в этом 24-страничном отчете, который пока еще промежуточный и ясно, что «Национальное движение» доведет следственные действия до конца, выявляется уголовная ответственность конкретных высокопоставленных должностных лиц, и все это, понятно, начинается с Ираклия Гарибашвили», — заявил Хабеишвили.



Согласно отчету, существует неподтвержденная информация, что высокопоставленные лица правительства находились в Мцхета, в ресторане «Марани Холл», отмечали 8-летие создания СГБ, что может быть связано с запоздалым реагированием госведомств в отношении стихии.



По словам Хабеишвили, в ближайшие дни будет представлен основной документ, с которым ознакомят население и неправительственные организации, и в тоже время, потребуют создания следственной комиссии.







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