

На неформальной встрече по расширению ЕС не было представителей Грузии

22.08.2023 15:52





Вечером 21 августа в Афинах прошла неформальная встреча по вопросу расширения Евросоюза. На встрече присутствовали президенты Украины и Молдовы, лидеры западнобалканских стран, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии.



На указанной встрече, где рассматривался дальнейший процесс расширения Европейского союза, представителей Грузии не было.



Встреча прошла в Салониках по инициативе премьер-министра Греции и была посвящена 20-тилетию саммита ЕС-Западные Балканы. В 2003 году на саммите Европейского совета, состоявшемся в Салониках, европейская перспектива была подтверждена для стран Западных Балкан.



Президент Европейского совета опубликовал в социальной сети фотографии неформальной встречи, указав, что Западные Балканы, Украина и Молдова имеют общее европейское наследие, историю и будущее.



«Мы вступаем в новую эру процесса расширения. Расширение остается главным приоритетом ЕС и мощным инструментом содействия миру, безопасности и процветанию на нашем континенте. Агрессивная война России против Украины показывает важность объединения усилий по важным вопросам современности. Борьба Украины – это наша борьба. Западные Балканы, Украина и Молдова имеют общее европейское наследие, историю и будущее. Теперь мы должны найти путь вперед, чтобы воплотить это видение Европы в реальность», — написал Шарль Мишель в социальной сети.



Netgazeti обратилось к представителям «Грузинской мечты» и в МИД Грузии с вопросом, почему на неформальной встрече в Афинах, не было представителя Грузии. В случае получения ответа, материал будет обновлен.





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