

Министр иностранных дел Бельгии посетит Тбилиси

22.08.2023 16:28





Министр иностранных и европейских отношений, внешней торговли и культурных учреждений Бельгии Хаджа Лябиб посетит с четырехдневным визитом Ереван, Тбилиси и Баку. Об этом она пишет в социальной сети.



Как отмечает бельгийский дипломат, целью визита является содействие долгосрочному миру в регионе Южного Кавказа.



«Я собираюсь в Ереван, Тбилиси и Баку в четырехдневную поездку, которая насыщена важными встречами. Цель состоит в том, чтобы способствовать долгосрочному миру в регионе и укреплению наших объединяющих связей от имени Бельгии и в соответствии с позицией Европейского союза», — написала Хаджа Лябиб.







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