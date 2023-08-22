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Министр иностранных дел Бельгии посетит Тбилиси


22.08.2023   16:28


Министр иностранных и европейских отношений, внешней торговли и культурных учреждений Бельгии Хаджа Лябиб посетит с четырехдневным визитом Ереван, Тбилиси и Баку. Об этом она пишет в социальной сети.

Как отмечает бельгийский дипломат, целью визита является содействие долгосрочному миру в регионе Южного Кавказа.

«Я собираюсь в Ереван, Тбилиси и Баку в четырехдневную поездку, которая насыщена важными встречами. Цель состоит в том, чтобы способствовать долгосрочному миру в регионе и укреплению наших объединяющих связей от имени Бельгии и в соответствии с позицией Европейского союза», — написала Хаджа Лябиб.


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