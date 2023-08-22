

Посольство Грузии публикует информацию для граждан Грузии, находящихся в Греции

22.08.2023 20:07





Посольство Грузии публикует информацию для граждан Грузии, находящихся в Греции.



«Служба по чрезвычайным ситуациям Греции распространяет информацию о возникновении новых очагов возгорания:



Учитывая ситуацию в Греции, напоминаем, что горячая линия посольства Грузии +306952220000 работает постоянно.



Также сообщяем Вам о следующих номерах телефонов:



В случае чрезвычайной ситуации горячая линия — 112, полиция Греции — 100, пожарная служба — 199, скорая помощь — 166», — говорится в сообщении.





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