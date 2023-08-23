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МИД делает заявление в связи с отсутствием представителя Грузии на саммите в Афинах
23.08.2023 11:02
В МИД Грузии заявляют, что состоявшийся в Афинах саммит, на который были приглашены Украина и Молдова, был посвящен теме войны и основной темой мероприятия не был вопрос расширения.
Как пояснил директор департамента европейской интеграции Арчил Караулашвили, саммит, прошедший в Афинах, был неформальным и не являлся мероприятием ЕС.
«21 августа в Афинах прошел неформальный саммит, посвященный 20-летию знаменитого Салоникского саммита. В данном случае это была мера не Евросоюза, а греческой стороны. В качестве гостей на этом мероприятии присутствовали и сами представители Евросоюза.
Главной темой мероприятия было не расширение, а война на Украине. Именно поэтому были приглашены Украина и Молдова. Молдова считается одной из наиболее пострадавших стран в результате этой войны. Вообще надо сказать, что Украину и Молдову очень часто приглашают на мероприятия, посвященные войне», — заявил Караулашвили.
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