

Детям с диабетом I-го типа бесплатно выдают смартфоны для использования новейших систем CGM

23.08.2023 12:49





По информации Минздрава Грузии, детям с диагнозом диабет 1-го типа начали бесплатно выдавать новейшие системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови (CGM) и мобильные телефоны для их использования.



По сообщению ведомства, новейшее, 4-е поколение устройства компании Medtronic — Guardian 4 не требует калибровки для отображения данных. Это современная технология контроля диабета.



«Устройства как третьего, так и четвертого поколения непрерывно измеряют уровень глюкозы, записывают показания глюкозы, подают сигнал тревоги, что позволяет оперативно реагировать и предотвращать опасное для жизни состояние.



Guardian 4 был изучен и одобрен у пациентов в возрасте семи лет и старше. Представители и специалисты компании не рекомендовали применение Guardian 4 детям до семи лет. Соответственно, данная система выдается детям и подросткам в возрасте 7-18 лет. Датчики Guardian 3 по-прежнему выдаются детям в возрасте до семи лет.



Министерство продолжает работать с экспертами и представителями Medtronic на основе их рекомендаций над рассмотрением возможности снижения возраста и обеспечения детей до семи лет устройством 4-го поколения.







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