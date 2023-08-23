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МИД Грузии публикует официальную информацию о визите министра иностранных дел Бельгии
23.08.2023 12:56
По информации МИД Грузии, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб 23-24 августа посетит Грузию в рамках регионального визита.
В рамках визита Аджа Лабиб проведет встречу с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили как с глазу на глаз, так и в расширенном формате.
Главу МИД Бельгии примет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Аджа Лабиб посетит линию оккупации и на месте ознакомится со сложившейся ситуацией, а также почтит память героев, погибших в борьбе за единство Грузии, и возложит к мемориалу венки.
В рамках визита Аджа Лабиб также встретится с представителями Апостольской автокефальной православной церкви Грузии.
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